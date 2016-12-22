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Администрация Ижевска отложила вопрос о концессии городских теплосетей
Опубликована: 15 Декабря 2016 г. 10:30 Администрация Ижевска решила не выносить вопрос о концессии городских теплосетей на сессию Гордумы в четверг, 15 декабря. Рассмотрение вопроса перенесено.
Как сообщает корреспондент ИА Сусанин из зала заседаний Гордумы, вопрос о концессии с Удмуртскими коммунальными системами не будет рассмотрен. По словам депутатов, они так и не получили окончательный пакет документов по концессии. Между тем, перед зданием администрации Ижевска уже собрались порядка 30 представителей партии КПРФ, протестующих против передачи сетей ООО «УКС».
Напомним, в октября 2016 года власти Ижевска и ПАО «Т Плюс» пришли к согласию по вопросу трансформации договора аренды коммунальных сетей города в концессионное соглашение. Согласно проекту, до 2032 года «Удмуртские коммунальные системы» (дочерняя компания «Т Плюс») будут вкладывать не менее 500 млн рублей в год в ремонт и содержание сетей. Ранее заместитель полномочного представителя Президента России в ПФО Олег Мельниченко обязал региональные власти определиться с концессией теплосетей до конца этого года. По словам чиновника, срок этого поручения истек еще в июле. Позже стало известно, что власти Удмуртии проведут очередной раунд переговоров по заключению концессии с руководством ПАО «Т Плюс». Вопросы заключения Концессионного соглашения по передаче тепловых сетей Ижевска обсудили на совещании у главы Удмуртской Республики Александра Соловьева.
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