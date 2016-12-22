Администрация Ижевска отложила вопрос о концессии городских теплосетей

Опубликована: 15 Декабря 2016 г. 10:30

фото: 116almet.ru
Администрация Ижевска решила не выносить вопрос о концессии городских теплосетей на сессию Гордумы в четверг, 15 декабря. Рассмотрение вопроса перенесено.

Как сообщает корреспондент ИА Сусанин из зала заседаний Гордумы, вопрос о концессии с Удмуртскими коммунальными системами не будет рассмотрен. По словам депутатов, они так и не получили окончательный пакет документов по концессии. Между тем, перед зданием администрации Ижевска уже собрались порядка 30 представителей партии КПРФ, протестующих против передачи сетей ООО «УКС».

Напомним, в октября 2016 года власти Ижевска и ПАО «Т Плюс» пришли к согласию по вопросу трансформации договора аренды коммунальных сетей города в концессионное соглашение. Согласно проекту, до 2032 года «Удмуртские коммунальные системы» (дочерняя компания «Т Плюс») будут вкладывать не менее 500 млн рублей в год в ремонт и содержание сетей. Ранее заместитель полномочного представителя Президента России в ПФО Олег Мельниченко обязал региональные власти определиться с концессией теплосетей до конца этого года. По словам чиновника, срок этого поручения истек еще в июле. Позже стало известно, что власти Удмуртии проведут очередной раунд переговоров по заключению концессии с руководством ПАО «Т Плюс». Вопросы заключения Концессионного соглашения по передаче тепловых сетей Ижевска обсудили на совещании у главы Удмуртской Республики Александра Соловьева.
Загрузка...
Теги
ГЖД Ува биатлон природа пожар ЖКХ дети хоккей молодежь семья долг МВД здоровье ИжГТУ терроризм убийство туризм армия дороги животные фестиваль оружие США Дмитрий Медведев прокуратура Александр Волков кино безопасность банк лес правительство МЧС Сарапул суд бизнес свадьба СМИ зоопарк праздник Москва ГИБДД Воткинск самолет физкультура выставка штраф Госсовет УР ветеран ДТП Малая Пурга траур полиция Игра инвалид Можга религия футбол строительство промышленность пенсия Глазов сельское хозяйство транспорт технологии медицина занятость СКП Новый год/Рождество алкоголь видео мода Ижевск финансы Украина Удмуртия творчество выборы Россия депутат телевидение недвижимость Владимир Путин рейтинг преступление школа конкурс ремонт звезда погода Ижавто образование Завьялово Голливуд наркотики бюджет вода торговля Балезино Интернет музыка
Все теги
Яндекс.Погода