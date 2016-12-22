Депутаты Гордумы Ижевска не будут рассматривать проект концессии с УКС

Опубликована: 15 Декабря 2016 г. 11:31

фото: izh.ru
Администрация Ижевска не будет выносить проект концессии с ООО «Удмуртские коммунальные системы» на рассмотрение депутатов городской думы. Как сообщает ИА Сусанин, об этом во время очередной сессии муниципального парламента в четверг, 15 декабря сказал глава города Юрий Тюрин.

По его словам, подписание концессии – это полномочия администрации города. «Все документы сегодня будут представлены в окончательном варианте. Проект концессии будет размещен на сайте города, а подписание концессии - это уже полномочия администрации Ижевска», - пояснил Юрий Тюрин, комментируя отказ администрации вносить вопрос о концессии в повестку очередной сессии парламента Ижевска. Депутаты Гордумы, в свою очередь, рассказали, что так и не получили окончательный пакет документов по концессии с Удмуртскими коммунальными системами.
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