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МВД Удмуртии предупреждает о росте продаж контрафактного алкоголя
Опубликована: 15 Декабря 2016 г. 12:32 В связи с традиционным ростом продаж контрафактного алкоголя в преддверии новогодних праздников, МВД по Удмуртской Республике призывает граждан к бдительности при покупке. Суррогат, опасный для здоровья, можно приобрести не только на оптовых рынках и сомнительных торговых точках, но и в розничных магазинах. Так, в одном из регионов Приволжского федерального округа зафиксировано 5 случаев отравления суррогатом с летальным исходом, 11 случаев госпитализации с различной степенью отравления.
МВД по Удмуртской Республике обращается к гражданам: помните – высока вероятность отравления алкогольной продукцией, приобретённой в местах несанкционированной торговли, через сеть «Интернет», а также с маркировкой «Duty free».
Обращайте внимание на цену – оригинальные спиртные напитки не могут стоить дешевле законодательно минимальной цены, установленной приказами Минфина России. Информация на марке и этикетке бутылки должны совпадать. Настоящая акцизная марка печатается на самоклеющейся бумаге, которая имеет особое излучение под воздействием ультрафиолета. На нее впрессована голографическая фольга с узором и повторяющимися изображениями Герба Российской Федерации и аббревиатуры "РФ", в бумагу введена защитная нить с нерегулярным окном.
По фактам незаконного изготовления или реализации алкогольной продукции можно сообщить по телефонам доверия МВД по Удмуртской Республике: 419-373, 419-474, 419-575, или по тел. 02.
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