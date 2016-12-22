В Ижевске за фальшивый медосмотр нескольких человек врач взяла 15 тыс рублей

Опубликована: 15 Декабря 2016 г. 13:28

фото: riakchr.ru
В Ижевске в суд направлено дело обвиняемой в получении взятки и служебном подлоге заведующей лабораторией и по совместительству врача-терапевта одной из местных больниц. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Удмуртской Республике, 50-летняя женщина "получила в несколько приемов взятку в сумме 15 000 рублей за внесение в личные медицинские книжки работников продуктового магазина и пекарни результатов медицинского осмотра, без фактического его прохождения указанными лицами".

В рамках расследования уголовного дела были допрошены представители администрации и медперсонал, работники магазина, пекарни, проведены очные ставки. Деньги, явившиеся предметом взятки, изъяты. Обвиняемая полностью признала вину в совершении преступлений.
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