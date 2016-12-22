В Ижевске за фальшивый медосмотр нескольких человек врач взяла 15 тыс рублей

Опубликована: 15 Декабря 2016 г. 13:28



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В рамках расследования уголовного дела были допрошены представители администрации и медперсонал, работники магазина, пекарни, проведены очные ставки. Деньги, явившиеся предметом взятки, изъяты. Обвиняемая полностью признала вину в совершении преступлений.