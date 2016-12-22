Служба «112» появится в Ижевске до конца года

Опубликована: 15 Декабря 2016 г. 14:55



фото: ullica.ru фото: ullica.ru

«Нам эта служба очень нужна. Мы готовы включить ее в Ижевске. Есть обученный персонал. Есть для этого все. На прошлой неделе мы отправили в Минкомсвязи письмо, чтобы пробно включить эту службу», - рассказал журналистам Рафис Касимов. По его словам, остальная республика будет включаться в этот процесс по мере финансирования. «Деньги нужны на приобретение необходимого оборудования. Сколько будет длиться по времени эта процедура пока не знаю, но поэтапно будем точно внедрять. Надеюсь, что до нового года в Ижевске мы ее запустим», - заключил Рафис Касимов.