Удмуртия близка к печальному лидерству по социальной напряженности в Приволжье

Опубликована: 15 Декабря 2016 г. 15:35

Издание "Аргументы Недели" представило четвёртый «Рейтинг социальной напряжённости в регионах России», созданный аналитическим отделом газеты. Удмуртия занимает в нем одно из самых печальных мест - второе.

По мнению издания, в Приволжском федеральном округе прослеживается стабильность не в лучшем смысле этого слова. Там или стабильно хорошо (Татарстан), или стабильно плохо (Марий Эл, Удмуртия). 

В качестве примера издание приводит Удмуртию, занявшую второе место в рейтинге социальной напряженности. Газета пишет, что 2,5 года назад сменилась власть, но новые руководители так и не смогли улучшить жизнь в регионе. В итоге Удмуртию поставили в один ряд с такими неудачниками рейтинга, как Марий Эл (1 место по напряженности) и Пермский край (3 место) 

Кроме того, аналитик отмечают и большой долг по заработной плате, зарегистрированный в Удмуртии – 34 926,5 руб. на 1 тыс. населения (максимальный для Поволжья) и погашается крайне медленно. По данным прокуратуры Удмуртии, большая часть официальной задолженности приходится на предприятия-банкроты. Работники там не получают денег месяцами.

Объектом исследования стали показатели субъектов Российской Федерации, непосредственно отражающие уровень социальной напряжённости в каждом конкретном регионе. Методика позволяет сравнивать регионы с разными социально-экономическими показателями по двенадцати статистическим критериям:
- уровень преступности; 
- преступления, связанные с оборотом наркотиков;
- должностные преступления;
- коррупционные преступления;
- уровень заработной платы;
- задержки с её выплатой (наличие и размеры накопленной задолженности в среднем на 1000 жителей конкретного региона);
- уровень безработицы;
- строительство и ввод в эксплуатацию жилья;
- уровни рождаемости и смертности;
- показатели роста цен;
- распространение ВИЧ-инфекции.





Загрузка...
Теги
Новый год/Рождество музыка животные штраф Можга строительство пожар ГЖД Малая Пурга ветеран Дмитрий Медведев Александр Волков Голливуд полиция технологии конкурс Завьялово долг Удмуртия ДТП МВД прокуратура траур бизнес видео наркотики школа Глазов ремонт торговля хоккей медицина туризм Игра образование выставка оружие США лес убийство молодежь банк праздник природа промышленность звезда ГИБДД терроризм зоопарк футбол Украина вода СМИ транспорт физкультура здоровье дети телевидение Владимир Путин суд рейтинг правительство безопасность свадьба Балезино МЧС армия Москва Сарапул Ува погода биатлон дороги ИжГТУ пенсия алкоголь СКП депутат преступление кино религия Воткинск сельское хозяйство выборы семья недвижимость инвалид ЖКХ Россия финансы Ижевск занятость творчество Интернет фестиваль Ижавто бюджет мода самолет Госсовет УР
Все теги
Яндекс.Погода