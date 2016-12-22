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Удмуртия близка к печальному лидерству по социальной напряженности в Приволжье
Опубликована: 15 Декабря 2016 г. 15:35
Издание "Аргументы Недели" представило четвёртый «Рейтинг социальной напряжённости в регионах России», созданный аналитическим отделом газеты. Удмуртия занимает в нем одно из самых печальных мест - второе.
По мнению издания, в Приволжском федеральном округе прослеживается стабильность не в лучшем смысле этого слова. Там или стабильно хорошо (Татарстан), или стабильно плохо (Марий Эл, Удмуртия).
В качестве примера издание приводит Удмуртию, занявшую второе место в рейтинге социальной напряженности. Газета пишет, что 2,5 года назад сменилась власть, но новые руководители так и не смогли улучшить жизнь в регионе. В итоге Удмуртию поставили в один ряд с такими неудачниками рейтинга, как Марий Эл (1 место по напряженности) и Пермский край (3 место)
Кроме того, аналитик отмечают и большой долг по заработной плате, зарегистрированный в Удмуртии – 34 926,5 руб. на 1 тыс. населения (максимальный для Поволжья) и погашается крайне медленно. По данным прокуратуры Удмуртии, большая часть официальной задолженности приходится на предприятия-банкроты. Работники там не получают денег месяцами.
Объектом исследования стали показатели субъектов Российской Федерации, непосредственно отражающие уровень социальной напряжённости в каждом конкретном регионе. Методика позволяет сравнивать регионы с разными социально-экономическими показателями по двенадцати статистическим критериям:
- уровень преступности;
- преступления, связанные с оборотом наркотиков;
- должностные преступления;
- коррупционные преступления;
- уровень заработной платы;
- задержки с её выплатой (наличие и размеры накопленной задолженности в среднем на 1000 жителей конкретного региона);
- уровень безработицы;
- строительство и ввод в эксплуатацию жилья;
- уровни рождаемости и смертности;
- показатели роста цен;
- распространение ВИЧ-инфекции.
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