Удмуртия близка к печальному лидерству по социальной напряженности в Приволжье

Опубликована: 15 Декабря 2016 г. 15:35

По мнению издания, в Приволжском федеральном округе прослеживается стабильность не в лучшем смысле этого слова. Там или стабильно хорошо (Татарстан), или стабильно плохо (Марий Эл, Удмуртия).В качестве примера издание приводит Удмуртию, занявшую второе место в рейтинге социальной напряженности. Газета пишет, что 2,5 года назад сменилась власть, но новые руководители так и не смогли улучшить жизнь в регионе. В итоге Удмуртию поставили в один ряд с такими неудачниками рейтинга, как Марий Эл (1 место по напряженности) и Пермский край (3 место)Кроме того, аналитик отмечают и большой долг по заработной плате, зарегистрированный в Удмуртии – 34 926,5 руб. на 1 тыс. населения (максимальный для Поволжья) и погашается крайне медленно. По данным прокуратуры Удмуртии, большая часть официальной задолженности приходится на предприятия-банкроты. Работники там не получают денег месяцами.Объектом исследования стали показатели субъектов Российской Федерации, непосредственно отражающие уровень социальной напряжённости в каждом конкретном регионе. Методика позволяет сравнивать регионы с разными социально-экономическими показателями по двенадцати статистическим критериям:- уровень преступности;- преступления, связанные с оборотом наркотиков;- должностные преступления;- коррупционные преступления;- уровень заработной платы;- задержки с её выплатой (наличие и размеры накопленной задолженности в среднем на 1000 жителей конкретного региона);- уровень безработицы;- строительство и ввод в эксплуатацию жилья;- уровни рождаемости и смертности;- показатели роста цен;- распространение ВИЧ-инфекции.