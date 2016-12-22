В Удмуртии опубликован список бесплатных адвокатов

Опубликована: 15 Декабря 2016 г. 16:15

Список адвокатов, которые будут предоставлять бесплатные услуги населению в 2017 году, состоит из 41 защитника, сообщает ИА «Сусанин».

Обратиться к бесплатным адвокатам могут малоимущие граждане, инвалиды I и II групп, ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации, дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и так далее.

Им помогут в вопросах сделок с недвижимостью, получения пособия по безработице, возмещению вреда, предоставления мер социальной поддержки, защиты прав потребителей в части предоставления коммунальных услуг и других. Информацию о бесплатной юридической помощи в регионе, можно на сайте адвокатской палаты Удмуртской Республики.
Загрузка...
Теги
инвалид Игра Голливуд лес медицина физкультура образование траур ветеран футбол ЖКХ убийство штраф мода Балезино Дмитрий Медведев выставка технологии Сарапул туризм Воткинск конкурс погода строительство промышленность Москва Новый год/Рождество животные Можга музыка пенсия самолет США свадьба Завьялово МЧС кино Интернет торговля семья транспорт долг банк Глазов бизнес выборы ГЖД Украина прокуратура творчество фестиваль наркотики правительство пожар недвижимость Ижавто суд преступление ремонт Малая Пурга занятость Ижевск ГИБДД школа видео МВД алкоголь звезда армия молодежь ДТП религия СМИ дети дороги депутат терроризм ИжГТУ оружие вода СКП безопасность Владимир Путин полиция Госсовет УР природа бюджет финансы Россия зоопарк Удмуртия сельское хозяйство хоккей праздник Александр Волков здоровье Ува телевидение биатлон рейтинг
Все теги
Яндекс.Погода