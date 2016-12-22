В Удмуртии опубликован список бесплатных адвокатов

Опубликована: 15 Декабря 2016 г. 16:15





Список адвокатов, которые будут предоставлять бесплатные услуги населению в 2017 году, состоит из 41 защитника, сообщает ИА «Сусанин».

Обратиться к бесплатным адвокатам могут малоимущие граждане, инвалиды I и II групп, ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации, дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и так далее.

Им помогут в вопросах сделок с недвижимостью, получения пособия по безработице, возмещению вреда, предоставления мер социальной поддержки, защиты прав потребителей в части предоставления коммунальных услуг и других. Информацию о бесплатной юридической помощи в регионе, можно на сайте адвокатской палаты Удмуртской Республики.

