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Более 13 лет отсидит за решеткой насильник школьницы из Селтинского района
Опубликована: 15 Декабря 2016 г. 16:45
Увинский районный суд назначил насильнику школьницы наказание в виде 13 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.
Мужчина признан виновным в совершении изнасилования, сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.
Напомним, в ноябре 2014 года мужчина у себя дома в селе Узи изнасиловал несовершеннолетнюю дочь своей сожительницы.
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