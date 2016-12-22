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Опубликовано видео репетиции Михаила Галустяна с Рамзаном Кадыровым
Опубликована: 15 Декабря 2016 г. 17:36
На YouTube-канале Your Bro 15 декабря появилось видео с репетицией актера Михаила Галустяна вместе с человеком, похожим на главу Чечни Рамзана Кадырова.
Галустян в образе главы республики показывает номер сидящему перед ним человеку и советуется с ним. «Нормально-нормально», — со смехом говорит мужчина, похожий на Кадырова.
Напомним, что конце ноября Галустян пародировал главу Чечни во время концерта, посвященного 55-летию КВН. Ролик с выступлением комика был опубликован на сайте «Первого канала». Кадыров в своем Instagram одобрительно высказался о номере Галустяна, сообщила Лента.ru.
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