Теплоснабжающие организации Удмуртии должны более миллиарда рублей за газ

Опубликована: 16 Декабря 2016 г. 08:28
Долг теплоснабжающих организаций Удмуртии перед за газ компанией «Газпром межрегионгаз Ижевск» на 01 декабря 2016 года составил 1,165 млрд. рублей.
Наиболее проблемными должниками за поставленный газ стали:
- МУП Камбарского района «Энергия» – 17,8 млн рублей;
- МП «Тепловые сети» Камбарского района – 18,0 млн рублей;
- МУП «ГКОС» Камбарский район - 2,7 млн рублей;
- МУП ЖКХ г. Можга - 31,0 млн рублей;
- ООО «Игринская энергетическая компания» - 22,7 млн рублей;
- ООО "Увинская управляющая компания жилищно-коммунальным хозяйством" – 25,0 млн рублей;
- МУП «Жилкоммунсервис» Граховского района – 6,3 млн рублей;
- ООО «Практическая метрология» Балезинский район – 20,8 млн рублей.