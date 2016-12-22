Теплоснабжающие организации Удмуртии должны более миллиарда рублей за газ

Опубликована: 16 Декабря 2016 г. 08:28

Долг теплоснабжающих организаций Удмуртии перед за газ  компанией «Газпром межрегионгаз Ижевск» на 01 декабря 2016 года составил 1,165 млрд. рублей.

Наиболее проблемными должниками за поставленный газ стали:

  • МУП Камбарского района «Энергия» – 17,8 млн рублей;
  • МП «Тепловые сети» Камбарского района – 18,0 млн рублей;
  • МУП «ГКОС» Камбарский район - 2,7 млн рублей;
  • МУП ЖКХ г. Можга - 31,0 млн рублей;
  • ООО «Игринская энергетическая компания» - 22,7 млн рублей;
  • ООО "Увинская управляющая компания жилищно-коммунальным хозяйством" – 25,0 млн рублей;
  • МУП «Жилкоммунсервис» Граховского района – 6,3 млн рублей;
  • ООО «Практическая метрология» Балезинский район – 20,8 млн рублей.
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