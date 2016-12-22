Теплоснабжающие организации Удмуртии должны более миллиарда рублей за газ

Опубликована: 16 Декабря 2016 г. 08:28





Долг теплоснабжающих организаций Удмуртии перед за газ компанией «Газпром межрегионгаз Ижевск» на 01 декабря 2016 года составил 1,165 млрд. рублей.

Наиболее проблемными должниками за поставленный газ стали: