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Извращенца поймали в женском туалете торгового центра в Ижевске
Опубликована: 16 Декабря 2016 г. 09:05
В туалете ТЦ «Гвоздь» на Пушкинской посетители поймали мужчину, который фотографировал на камеру мобильного девушек в соседних кабинках, сообщили очевидцы в группе ИГГС «ВКонтакте».
Негодяя поймала одна из девушек и выгнала вон.
Возмущенная посетительница высказалась в группе: "Он снимал мою маму на свой телефон! Простите, конечно, но что бы вы сделали на моем месте? Полиция в данном случае выпишет ему только штраф 500 руб. за мелкое хулиганство. Но таких людей как он, должны знать в лицо."
Что грозит нарушителю порядка, неизвестно.
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