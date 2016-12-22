В Ижевске ищут владельца горевшего автомобиля

Опубликована: 16 Декабря 2016 г. 10:06

В группе Вконтакте ИГГС разыскивают владельца загоревшейся сегодня утром машины.

- Возгорание ликвидировано прибывшей на место бригадой пожарных, - сообщают в сообществе ИГГС.



Около 7 утра в пятницу, 16 декабря, на улице Ворошилова у дома №47 загорелся автомобиль. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, бампер машины полностью сгорел.