В Ижевске ищут владельца горевшего автомобиля

Опубликована: 16 Декабря 2016 г. 10:06

В группе Вконтакте ИГГС разыскивают владельца загоревшейся сегодня утром машины.

- Возгорание ликвидировано прибывшей на место бригадой пожарных, - сообщают в сообществе ИГГС.

Около 7 утра в пятницу, 16 декабря, на улице Ворошилова у дома №47 загорелся автомобиль. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, бампер машины полностью сгорел.





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