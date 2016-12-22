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Средняя зарплата в Удмуртии выросла почти до 26 тысяч рублей
Опубликована: 16 Декабря 2016 г. 10:46 Размер средней заработной платы в Удмуртии по итогам 10 месяцев 2016 года вырос 5,8% и составил 25 925 рублей, сообщает пресс-служба Удмуртстата.
Учитывая изменение индекса цен, в реальном исчислении зарплата увеличилась на 1,4%, пишет ИА "Сусанин". По данному показателю Удмуртия стала шестым субъектом Приволжского федерального округа после Пермского края, Татарстана, Самарской и Нижегородской области и Башкирии.
Самым маленьким стал доход у работников сельского хозяйства – 17 632 рубля, что в 1,5 раза ниже среднего уровня оплаты труда в целом по Удмуртии. Самая высокая заработная плата, как и прежде, в организациях финансовой деятельности – 38 094 рубля, и по добыче полезных ископаемых – 43 577 рублей. Ниже среднего заработка получают педагоги (76%), Медики (84%), и сотрудники организации шоу-бизнеса, отдыха, развлечений, и спорта – 74%.
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