Средняя зарплата в Удмуртии выросла почти до 26 тысяч рублей

Опубликована: 16 Декабря 2016 г. 10:46

Размер средней заработной платы в Удмуртии по итогам 10 месяцев 2016 года вырос 5,8% и составил 25 925 рублей, сообщает пресс-служба Удмуртстата.

Учитывая изменение индекса цен, в реальном исчислении зарплата увеличилась на 1,4%, пишет ИА "Сусанин". По данному показателю Удмуртия стала шестым субъектом Приволжского федерального округа после Пермского края, Татарстана, Самарской и Нижегородской области и Башкирии.

Самым маленьким стал доход у работников сельского хозяйства – 17 632 рубля, что в 1,5 раза ниже среднего уровня оплаты труда в целом по Удмуртии. Самая высокая заработная плата, как и прежде, в организациях финансовой деятельности – 38 094 рубля, и по добыче полезных ископаемых – 43 577 рублей. Ниже среднего заработка получают педагоги (76%), Медики (84%), и сотрудники организации шоу-бизнеса, отдыха, развлечений, и спорта – 74%.
Загрузка...
Теги
природа молодежь образование оружие депутат бизнес Воткинск Владимир Путин Малая Пурга Можга СМИ торговля суд Ижавто правительство физкультура самолет дороги пожар долг Госсовет УР Голливуд терроризм ЖКХ СКП зоопарк преступление Ижевск погода штраф безопасность МВД Глазов медицина Александр Волков инвалид видео телевидение Дмитрий Медведев строительство ветеран Удмуртия фестиваль лес ГИБДД Интернет ИжГТУ животные прокуратура недвижимость кино семья конкурс Москва транспорт Украина вода пенсия звезда ГЖД Россия биатлон выставка Сарапул алкоголь футбол технологии США здоровье МЧС творчество сельское хозяйство свадьба Балезино ремонт убийство туризм хоккей праздник полиция выборы наркотики траур мода финансы промышленность армия банк школа ДТП бюджет занятость религия Ува рейтинг Завьялово Игра Новый год/Рождество музыка дети
Все теги
Яндекс.Погода