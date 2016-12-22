Дворец игровых видов спорта на 1,5 тысячи зрителей построят в Ижевске

Опубликована: 16 Декабря 2016 г. 11:12

В районе УдГУ в Ижевске построят универсальный дворец спорта для игровых видов с трибунами на полторы тысячи зрителей, сообщил журналистам 15 декабря министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии Игорь Краснов.

Вместимость дворца позволит принимать в Ижевске соревнования самого высокого всероссийского уровня, сообщает ИА «Удмуртия».

Договоренности об этом достигнуты, строительство начнут в 2017 году. Сейчас продолжается подготовка проектно-сметной документации.

Ранее стало известно, что на месте тренировочного поля стадиона «Зенит» в Ижевске частный инвестор построит мини-футбольный комплекс. На его площадках будут проходить занятия воспитанников Школы футбола.



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