Дворец игровых видов спорта на 1,5 тысячи зрителей построят в Ижевске

Опубликована: 16 Декабря 2016 г. 11:12





В районе УдГУ в Ижевске построят универсальный дворец спорта для игровых видов с трибунами на полторы тысячи зрителей, сообщил журналистам 15 декабря министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии Игорь Краснов.

Вместимость дворца позволит принимать в Ижевске соревнования самого высокого всероссийского уровня, сообщает ИА «Удмуртия».

Договоренности об этом достигнуты, строительство начнут в 2017 году. Сейчас продолжается подготовка проектно-сметной документации.