В бюджете Ижевска на 2017 год запланированы свыше 10 млрд руб расходов

Опубликована: 16 Декабря 2016 г. 11:39

На последней в этом году сессии городской думы Ижевска депутаты приняли бюджет города на 2017 год. Доходы ижевской казны запланированы в объеме 10,684 млрд рублей, расходы — 10,885 млрд рублей.

Расходы планируются в сумме 10 млрд 885 млн руб. По расходную часть в бюджета по требованиям депутатов были внесены 11 поправок. Увеличены ассигнования на образование, дошкольное воспитание, соцподдержку, физкультуру и спорт, содержание дорог, благоустройство и др., пишет информагентсво "Сусанин".

Дефицит бюджета составит порядка 201 млн руб.,то есть около 4,15% от доходов городской казны.

На текущий момент кредиторская задолженность Ижевска составляет 1,3 млрд руб. 
Загрузка...
Теги
промышленность биатлон Можга МЧС ИжГТУ Интернет Сарапул убийство творчество Госсовет УР сельское хозяйство кино Завьялово футбол зоопарк безопасность Балезино дороги Воткинск строительство телевидение выборы армия финансы Украина прокуратура мода алкоголь недвижимость молодежь терроризм образование пенсия Дмитрий Медведев транспорт туризм семья полиция инвалид штраф депутат медицина преступление лес Ува конкурс Ижавто ЖКХ ремонт ГЖД здоровье США рейтинг вода свадьба долг школа звезда фестиваль Удмуртия Александр Волков Владимир Путин ДТП хоккей Игра наркотики суд МВД Новый год/Рождество погода правительство праздник Глазов СМИ торговля оружие животные бизнес ветеран Ижевск Малая Пурга видео траур Москва физкультура технологии музыка СКП религия Россия банк дети ГИБДД выставка занятость Голливуд природа бюджет пожар самолет
Все теги
Яндекс.Погода