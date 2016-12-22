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В бюджете Ижевска на 2017 год запланированы свыше 10 млрд руб расходов
Опубликована: 16 Декабря 2016 г. 11:39 На последней в этом году сессии городской думы Ижевска депутаты приняли бюджет города на 2017 год. Доходы ижевской казны запланированы в объеме 10,684 млрд рублей, расходы — 10,885 млрд рублей.
Расходы планируются в сумме 10 млрд 885 млн руб. По расходную часть в бюджета по требованиям депутатов были внесены 11 поправок. Увеличены ассигнования на образование, дошкольное воспитание, соцподдержку, физкультуру и спорт, содержание дорог, благоустройство и др., пишет информагентсво "Сусанин".
Дефицит бюджета составит порядка 201 млн руб.,то есть около 4,15% от доходов городской казны.
На текущий момент кредиторская задолженность Ижевска составляет 1,3 млрд руб.
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