Водитель ВАЗа на смерть сбил 10-летнюю девочку в Удмуртии

Опубликована: 16 Декабря 2016 г. 12:16





Водитель автомобиля «ВАЗ» насмерть сбил 10-летнюю девочку на 21 км автодороги «Ува – Вавож», сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Это случилось накануне, 15 декабря. 55-летний водитель не заметил девочку, перебегавшую дорогу вне зоны пешеходного перехода. В Госавтоинспекции отмечают, что на одежде ребенка отсутствовали светоотражающие элементы.



«В результате ДТП пешеход получила смертельную травму», - говорится в сообщении ведомства