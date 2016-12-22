Гордума Ижевска создает антикризисную группу по оптимизации бюджета 2017 года

Опубликована: 16 Декабря 2016 г. 12:54

На последней в 2016 году Сесии Гордумы Ижевска принято решение создать рабочую группу по разработке антикризисного плана по оптимизации бюджета города на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. 

В нее вошли все руководители постоянных комиссий Городской думы, депутатских фракций, руководители Администрации города.

Нехватка средств в бюджете вынудила депутатов столицы Удмуртии обратиться в Государственный Совет УР с предложением изменить норматив отчислений в местный бюджет от налога на доходы физических лиц. Предложено установить дополнительные нормативы отчислений в местные бюджеты городских округов от налога на доходы физических лиц в размере 15%.

Председатель Городской думы Ижевска Олег Гарин уверен, что взаимодействие депутатов и Администрации в составе рабочей группы позволит выработать оптимальные решения по обеспечению финансовой устойчивости городского бюджета, сбалансированности бюджетных доходов и расходов.

Так, в целях пополнения доходов бюджета депутатами утвержден Прогнозный план приватизации на 2017 год. В него включены 67 объектов муниципальной недвижимости общей площадью более 20 тыс. кв. м. Из них 5 помещений общей площадью 474 кв. м. включены в план приватизации впервые. 35 объектов будут выставлены на аукцион, 19 объектов планируется реализовать на торгах способом публичного предложения и без объявления цены. Еще 13 объектов, запланированных к реализации, - это отдельно стоящие здания и незавершенные строительством объекты.



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