11-летний мальчик ушел из дома из-за плохой оценки

Опубликована: 16 Декабря 2016 г. 12:31





Вчера, около 16 часов с места жительства по ул. Тульской ушел 11-летний мальчик и домой не вернулся.

Полицией было установлено, что ранее подросток из дома не уходил, но у него возник конфликт с родителями из-за оценки в школе.

Был поднят личный состав отдела полиции №1. Сотрудники полиции обследовали территорию частного сектора и подъезды близлежащих многоквартирных домов, опрашивались соседи и знакомые.

Около 23 часов участковые уполномоченные полиции обнаружили пропавшего подростка у подъезда одного из домов по ул.Тверской. В настоящее время школьник передан родителям. Установлено, что противоправных действий в отношении него не совершалось.