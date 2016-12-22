В Ижевске картежник ограбил офис микрофинансистов на миллион и ударил ножом охранника

Опубликована: 16 Декабря 2016 г. 13:30





В столице Удмуртии полицейские задержали мужчину, который угрожая ножом, похитил более 1 млн руб. из офиса микрофинансовой организации. Как сообщает ИА "Сусанин" со ссылкой на пресс-службу МВД по УР, мужчина проиграл курпную сумму денег в карты и поэтому решился на ограбление.

Охранник попытался остановить грабителя, но злоумышленник ударил его ножом. Однако далеко грабителю ему не удалось – его задержали прибывшие сотрудники полиции.

Возбуждено уголовное дело, задержанный водворен в ИВС. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.