Нового директора цирка назначили в Ижевске

Опубликована: 16 Декабря 2016 г. 14:08

Хазби Майрамукаев возглавил Государственный цирк Удмуртии, сообщает информагентство «Сусанин» со ссылкой на учреждение культуры.

В должность он вступил со вторника, 13 декабря. Приказ о назначении нового руководителя подписала исполняющая обязанности министра культуры и туризма Удмуртской Республики Валентина Дерюшева.

Контракт с Хазби Майрамукаев на один год. Ранее он был заместителем предыдущего директора Дмитрия Иванова. Новое назначение связано с тем, что Иванов теперь назначен директором корпорации «Росгосцирк».

http://susanin.udm.ru/news/2016/12/16/465354#hcq=QAIqx5q



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