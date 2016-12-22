Более 17 тысяч семей в Удмуртии вынуждены взять единовременную выплату из маткапитала

Опубликована: 16 Декабря 2016 г. 15:20

Единовременную выплату из материнского капитала в размере 25 тыс. руб. получили 17,6 тыс. семей Удмуртии в период с июля по 30 ноября текущего года, сообщила пресс-служба отделения ПФР по республике.

Общая сумма выплат составила 360 млн руб. Еще 2,7 тыс. семей получат деньги в декабре с учетом срока рассмотрения заявлений, пишет УдмИнфо.

Получить единовременную выплату могли семьи, которые имеют право на получение материнский сертификат по состоянию на 30 сентября 2016 года. Кампания по приему заявлений завершена.

Всего в Удмуртии за период реализации государственной программы выдано уже 98 тыс. 543 сертификата на маткапитал, в том числе 10 тыс. 204 сертификата в 2016 году. Улучшение жилищных условий остается самым популярным методом расходования маткапитала - на него средства направили более 65 тыс. семей.



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