Крупнейшая порно-студия Голливуда выпустила обзор компьютерных игр порнозвездами

Опубликована: 16 Декабря 2016 г. 16:00





Одна из крупнейших порно-студий Brazzers запустила на своём Youtube-канале новую рубрику, в которой актрисы компании Никки Бенз и Мисси Мартинез будут оценивать новинки игровой индустрии.

Первый ролик в серии "Порнозвёзды играют" посвящён Mafia 3 — продолжению игры об организованной преступности.

Life также сообщил, что Brazzers регулярно снимает порнопародии на такие игровые хиты, как Pokemon GO, Call of Duty и Overwatch.