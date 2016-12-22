Крупнейшая порно-студия Голливуда выпустила обзор компьютерных игр порнозвездами

Опубликована: 16 Декабря 2016 г. 16:00

Одна из крупнейших порно-студий Brazzers запустила на своём Youtube-канале новую рубрику, в которой актрисы компании Никки Бенз и Мисси Мартинез будут оценивать новинки игровой индустрии.

Первый ролик в серии "Порнозвёзды играют" посвящён Mafia 3 — продолжению игры об организованной преступности.

Life также сообщил, что Brazzers регулярно снимает порнопародии на такие игровые хиты, как Pokemon GO, Call of Duty и Overwatch.



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