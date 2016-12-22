За убийство новорожденной дочери судят рецидивиста в Удмуртии

Опубликована: 16 Декабря 2016 г. 16:40

Ижевчанин, которого обвиняют в убийстве 5-месячной дочки его сожительницы, предстал перед судом, сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.

Убийство произошло летом 2016 года. Мужчина, освободившись в мае 2015 года из колонии, стал жить вместе женщиной. В январе текущего года у пары родилась дочь. Ребенка в течение 5 месяцев выхаживали врачи. И после выписки, а через 4 дня пьяный отец заподозрил, что дочку сожительница родила не от него. Мужчина решил убить девочку. Как говорится в сообщении прокуратуры: «Действуя с этой целью, <…> схватил находившуюся на руках матери дочь за левую руку и левую ногу и с силой потянул ее к себе, причинив при этом закрытый перелом левой плечевой кости и левой бедренной кости».

Затем он бросил дочь на твердую спинку дивана. От полученной черепно-мозговой травмы девочка скончалась.

Мужчине грозит от восьми до двадцати лет тюрьмы.
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