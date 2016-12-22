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В Ижевске умерла 13-летняя девочка, впавшая в кому после избиения
Опубликована: 17 Декабря 2016 г. 12:48 В Ижевске 13-летняя девочка умерла, после комы, в которую она впала после жестокого избиения. Сообщение о розыске очевидцев трагедии появилось вечером 6 декабря в группе ИГГС «ВКонтакте».
Ранее "Аргументы в Ижевске" сообщили, что сейчас устанавливаются обстоятельства случившегося. Инцидент произошел 30 ноября около 17:00 по адресу улица Труда, 2.
Сегодня утром появилось сообщение, что сердце девочки остановилось. Вконтакте с ней попрощалась ее сестра.
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