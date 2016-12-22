Брошенного у мусорки в Глазове ребенка назвали Андреем Морозовым

Опубликована: 17 Декабря 2016 г. 13:12





Новорожденного мальчика, которого нашли в Глазове у мусоропровода в доме на Луначарского, 8, в минувший во вторник назвали Андреем Морозовым, сообщает Глазвпортал.net.

Напомним, что 13 декабря в районе 4 утра у мусорного бака вышеназванного дома был найден новорожденный малыш. Плач ребенка случайно услышали молодые люди, которые проходили мимо. «Скорая помощь» забрала ребенка в реанимацию.

Медики констатировали, что мальчик доношен (3280 гр.). Сейчас жизни младенца ничего не угрожает.

В управлении по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних сообщили что у них уже есть обращения от граждан с просьбой забрать ребенка к себе.