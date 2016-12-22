Бурановские бабушки записали новогоднюю песню

Опубликована: 17 Декабря 2016 г. 13:23

«Бабушки из Бураново» записали на радио «Моей Удмуртии»новогоднюю песню.

Художественный руководитель коллектива Ольга Туктарева, сообщила. что презентация песни состоится в преддверии Нового года: «Несмотря на то, что бабушкам почти всем 80 лет, они за три дня выучили английскую новогоднюю песенку «Jingle bells». Мы перевели, за ночь выучили. Было весело очень записываться. Это очень лёгкая, узнаваемая песня. Я думаю, всё получится, потому что от чистого сердца всё делается у бабушек.»

Бабушек записал Влад Горжак, продюсер проекта «Эктоника». Новая работа «Бабушек из Бураново» появится на телеканале и радио «Моя Удмуртия» в новогоднюю ночь.



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