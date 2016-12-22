Возбуждено дело по факту невыплаты зарплаты на предприятии в сфере ЖКХ Удмуртии

Опубликована: 18 Декабря 2016 г. 10:54

Следователи Ижевска возбудили уголовное дело по факту невыплаты заработной платы 15-ти работникам ООО «Светлый город», пишет информагентство Сусанин на сайте следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Удмуртии.

Должник занимается обслуживанием котельных в поселке Канифольный Якшур-Бодьинского района и в поселке Октябрьский Завьяловского района Удмуртии. Уголовное дело возбуждено по части 2 145.1 статьи уголовного кодекса России («Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом выплат»). 

«Руководство коммерческой организации в период с января текущего года по настоящее время не выплачивало заработную плату пятнадцати работникам. Сумма задолженности составила 171000 рублей», - говорится в сообщении СКР по Удмуртии. «Работники, не получавшие заработную плату, признаны потерпевшими. В настоящее время принимаются меры к возмещению причиненного ущерба.» 
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