Знаменитому лосю Ижевска приделают яйца

Опубликована: 18 Декабря 2016 г. 11:39

Знаменитому символу Ижевска, свадебному кумиру, скульптуре лося, на якшур-бодьинском тракте, владелец кафе намерен вернуть символ половой идентификации.

Источник "Аргументов в Ижевске" сообщил, что не позднее весны 2017 года у лося появятся яйца. И, возможно, иные половые признаки самца.

Многие обращали внимание на то, что символ счастливой семейной жизни, на рога которого невесты забрасывают свадебные букеты, лишен первичных половых признаков. То есть - органов размножения. Ведь, если верить биологам, рога у лосей бывают лишь у самцов. Но если внимательно приглядеться к нашему - он скорее самочка, нежели самец. Владелец кафе решил исправить эту ошибку скульптора. 
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