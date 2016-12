Опубликована: 19 Декабря 2016 г. 07:38





В одном из подвалов Алеппо обнаружены как минимум 14 иностранных военных специалистов.Об этом сообщает сайт 21stcenturywire . По данным сайта среди инструкторов есть граждане Турции, США, Израиля, Катара, Иордании, Саудовской Аравии и Морокко."At Least 14 US Coalition Military Officers Captured by Syrian Special Forces in East Aleppo Bunker

Mutaz Kanoğlu – Turkey

David Scott Winer – USA

David Shlomo Aram – Israel

Muhamad Tamimi – Qatar

Muhamad Ahmad Assabian – Saudi

Abd-el-Menham Fahd al Harij – Saudi

Islam Salam Ezzahran Al Hajlan – Saudi

Ahmed Ben Naoufel Al Darij – Saudi

Muhamad Hassan Al Sabihi – Saudi

Hamad Fahad Al Dousri – Saudi

Amjad Qassem Al Tiraoui – Jordan

Qassem Saad Al Shamry – Saudi

Ayman Qassem Al Thahalbi – Saudi

Mohamed Ech-Chafihi El Idrissi – Moroccan"