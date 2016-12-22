800 миллионов рублей на ремонт дорог не смогли освоить в Удмуртии

Опубликована: 19 Декабря 2016 г. 08:06

В ходе селекторного совещания с Росавтодором в Удмуртии был отмечен риск неосвоения 800 млн рублей в связи с отсутствием госконтрактов на реконструкцию и ремонт аварийных мостов. 

Удмуртия попала в число 17 регионов, которые могут быть наказанынекачественную работу чиновников. Ответственные за распределение средств дорожных фондов должны привлекаться к ответственности за невыполнение бюджетных обязательств и целевых показателей по развитию дорожной сети, считают в Росавтодоре. Соответствующее обращение будет направлено Росавтодором в адрес губернаторов. Об этом заявил заместитель главы Федерального дорожного агентства Дмитрий Прончатов в рамках селекторного совещания с представителями администраций 17 субъектов РФ, в которых на конец года остаются нереализованные дорожные проекты, получившие субсидии и трансферты из госбюджета.

При этом, Федеральная антимонопольная служба решила предупредить власти Удмуртии о том, что их решение передать ремонт мостов в руки строителей моста через Каму без конкурса - незаконно. Об этом сообщала пресс-служба ФАС по Удмуртии.
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