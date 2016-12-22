23 стратегических ядерных ракетных комплекса Ярс закупило Минобороны России

Опубликована: 19 Декабря 2016 г. 08:35





В текущем году РВСН закупили 23 пусковые установки ракетного комплекса «Ярс» в стационарном и мобильном вариантах базирования, сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на Минобороны России.

Министерство обороны сообщает: «Это обеспечило перевооружение пяти ракетных полков на ракетный комплекс „Ярс“ в подвижном грунтовом варианте в Йошкар-Олинской, Иркутской, Новосибирской и Тагильской ракетных дивизиях и стационарном — в Козельской ракетной дивизии.»

«Ракетному комплексу „Ярс“ будет принадлежать одна из ключевых ролей при решении ряда отведенных для него задач стратегического сдерживания», — подчеркивает Минобороны России.

«Принятие на вооружение этого комплекса и, с учетом развития систем ПРО, его модернизированных вариантов в перспективе усилит боевые возможности ударной группировки РВСН по преодолению систем противоракетной обороны и укрепит потенциал ядерного сдерживания российских СЯС», — отмечает Минобороны России.

При внешней схожести с «Тополем» «Ярс» — действительно принципиально новый ракетный комплекс, и разница не только в количестве колес на мобильном комплексе. Существенно возросли возможности по использованию позиционного района. «Ярс» может стрелять с площадок, на которых «Тополь» мог нести дежурство только после специального инженерного дооборудования. Улучшились характеристики средств связи и базового шасси. Сама ракета стала мощнее и практически не уязвимой для существующей противоракетной обороны противника. Качественно изменилось и ее боевое оснащение.

Напомним, что межконтинентальные стратегические ракеты «Ярс» выпускаются на Воткинском заводе.