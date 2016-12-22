Новогодние елки в Ижевске смогут посетить дети-инвалиды

Опубликована: 19 Декабря 2016 г. 09:25

В новогодние праздники в Ижевске пройдут многочисленные мероприятия для детей, рассказали начальник отдела оздоровления и отдыха детей управления образования администрации города Елена Ломаева и директор Дворца детского и юношеского творчества Наталья Головкова.

Одним из нововведений стал отказ от отдельной елки для детей-инвалидов. Теперь дети все вместе, независимо от физических возможностей, примут участие в празднике.

«В этом году мы отошли от традиции делать отдельную елку для детей-инвалидов, в этом нас поддержал общественность и общественные организации. Которые занимаются данной проблемой. Поэтому у нас в каждой елочке по 5-10 билетов предоставлено детям-инвалидам», - сказала директор Дворца детского и юношеского творчества Наталья Головкова.

19 декабря в 15:00 состоится открытие снежного городка, где каждый район города представит свою скульптуру. В программе: новогоднее танцевальное путешествие по странам, мастер-классы, выступление ростовых кукол и фейерверк. Также 24 декабря в 14:00 в центре творческого развития «Октябрьский» можно будет посетить интернациональную елку

С 18 по 30 декабря будут проходить различные новогодние программы. Для младших школьников - представление «Раз, два, три – елочку найди», которая включает в себя новогодний детектив. Каждого участника ждет сладкий приз. В эти же дни в 16:00 для школьников среднего возраста - «Новый год – один на миллион». В программе – супердискотека и карнавальный фотосет с Дедом Морозом и Снегурочкой, новогодние мастер-классы и модные тренды.

27 декабря в 16:00 в Звездном зале Дворца детского и юношеского творчества состоится Городской новогодний бал для одаренных детей «Легенды снежного городка». В мероприятии примут участие дети 9-11 классов и по одной паре от образовательных учреждений. Всех участников ждут бальные танцы, фотоссесия с гигантским мишкой Гарри, встреча с Дедом Морозом, праздничный флешмоб, сюрпризы и подарки.

Со 2 по 9 января с 16:00 до 17:30 на Центральной площади будут организованы новогодние театрализованные представления с участием учреждений дополнительного образования детей.

С 3 по 9 января в лагере «Дружба» ДДЮТ организует профильную смены для школьников 14-15 лет «ARTSAPIENS». Смена объединит 75 учащихся, увлеченных культурой и искусством. В рамках мероприятия пройдут мастер-классы по скульптуре и декоративно-прикладному творчеству, тренинги, квесты и встречи с деятелями искусства.

В зимние каникулы дети смогут отдохнуть в загородных оздоровительных лагерях «Дзержинец», «Оранжевое настроение», «Заря», «Дружба», «Березка» и др. Также планируются организованные выезды детей по экскурсионным маршрутам и участие в фестивалях и конкурсах за пределами Удмуртии – в Москве, Санкт-Петербурге, Великом Устюге, Геленджике и Сочи.

В преддверии новогодних каникул для ижевских школьников пройдут новогодние представления, концерты и др. Дети и подростки посетят праздничные мероприятия в Театре оперы и балета, Государственном национальном театре, Русском драматическом театре, Государственном театре кукол, ДК «Аксион», ДК «Металлург», киноцентре «Дружба» и др. 

Всего в новогодние праздники планируется охватить организованным отдыхом около 8 тысяч детей и их родителей.
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