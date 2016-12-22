17 человек погибло после принятия алкосодержащего средства "Боярышник" в Иркутской области

Опубликована: 19 Декабря 2016 г. 10:01





Уже 17 человек погибли в результате массового отравления спиртосодержащим средством для принятия ванны "Боярышник".

Сайту Лайф в пресс-службе прокуратуры Иркутской области сообщили следующее: "Из 37 человек, доставленных в больницу, 17 скончались."

Напомним, что в микрорайоне, где все отравившиеся покупали "Боярышник", сотрудники МВД нашли подпольный цех по розливу алкоголя.