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17 человек погибло после принятия алкосодержащего средства "Боярышник" в Иркутской области
Опубликована: 19 Декабря 2016 г. 10:01
Уже 17 человек погибли в результате массового отравления спиртосодержащим средством для принятия ванны "Боярышник".
Сайту Лайф в пресс-службе прокуратуры Иркутской области сообщили следующее: "Из 37 человек, доставленных в больницу, 17 скончались."
Напомним, что в микрорайоне, где все отравившиеся покупали "Боярышник", сотрудники МВД нашли подпольный цех по розливу алкоголя.
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