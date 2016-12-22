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Удмуртия получит 625 млн рублей на развитие дорожной сети в городах
Опубликована: 19 Декабря 2016 г. 11:14 Удмуртия получит 625 млн рублей на развитие городской агломерации в 2017 году, сообщили на аппаратном заседании в правительстве Удмуртии.
Информагенство "Сусанин" сообщило, что в 2018 году по словам Главы Удмуртии Александра Соловьева, в 2018 году в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» федерация выделит региону еще 730 млн рублей.
«Удмуртия пошла в программу по комплексному развитию агломерации. В 2017 году нам поступит 625 млн рублей, а в 2018 еще 730 млн. Хочу поблагодарить за работу региональный Миндортранс. Отмечу, что не все попали в этот список», - рассказал Соловьев.
В пилотный проект, по информации дорожного ведомства, попали 34 региона.
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