Удмуртия получит 625 млн рублей на развитие дорожной сети в городах

Опубликована: 19 Декабря 2016 г. 11:14

Удмуртия получит 625 млн рублей на развитие городской агломерации в 2017 году, сообщили на аппаратном заседании в правительстве Удмуртии. 

Информагенство "Сусанин" сообщило, что в 2018 году по словам Главы Удмуртии Александра Соловьева, в 2018 году в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» федерация выделит региону еще 730 млн рублей.

«Удмуртия пошла в программу по комплексному развитию агломерации. В 2017 году нам поступит 625 млн рублей, а в 2018 еще 730 млн. Хочу поблагодарить за работу региональный Миндортранс. Отмечу, что не все попали в этот список», - рассказал Соловьев.

В пилотный проект, по информации дорожного ведомства, попали 34 региона.



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