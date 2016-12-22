Поддельные деньги обнаружены в Глазове

Опубликована: 19 Декабря 2016 г. 11:23

В Глазове обнаружена фальшивая банкнота 5000 рублей серии ВМ №5884781. 

В полиции сообщили, что подделка поступила в банк с заправки в Балезинском районе.

МВД по Удмуртской Республике предупреждает, что изготовление, хранение, перевозка и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации - наказываются  лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.



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