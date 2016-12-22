Три человека погибли на пожаре в Селтинском районе

Опубликована: 19 Декабря 2016 г. 11:38

пресс-служба Главного управления МЧС России по Удмуртии
3 человека погибли на пожаре в Селтинском районе Удмуртии, заявил начальник ГУ МЧС России по Удмуртии Петр Фомин.

Дословно он сказал следующее: «В Селтинском районе 3 человека погибли. Предварительная причина трагедии - неосторожное курение в нетрезвом виде.»

Случай произошел в минувшую пятницу, 16 декабря. Вместе с тем. главный спасатель Удмуртии отметил, что в Удмуртии идет снижение гибели людей на пожарах: «За год 102 человека погибли. Количество погибших снижается, но у нас есть проблемы в жилом секторе. Когда бани примыкают к жилью.»



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