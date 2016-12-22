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Мисс Мира из Пуэрто-Рико получила корону из рук мексинаки
Опубликована: 19 Декабря 2016 г. 12:58 Представительница Пуэрто-Рико Стефани Дель Валле стала победительнице конкурса «Мисс Мира-2016», сообщает Лента.ru
Финал состоялся в американском штате Мэриленд. Корону 19-летняя девушка получила из рук победительницы прошлого года испанки Мирейи Лалагуны, пишет информагентство Сусанин.
Второе место и титул первой вице-мисс получила представительница Доминиканской Республики Яритза Мигелина Рейес Рамирес. «Бронза» конкурса досталась представительнице Индонезии Наташе Маннуэле. В первую пятерку также вошли представительницы Кении и Филиппин Эвелин Нджамби Тангу и Катриона Грэй.
18-летняя уроженка Тюмени Яна Добровольская не смогла пройти в топ-20 и финале участия не принимала.
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