Мисс Мира из Пуэрто-Рико получила корону из рук мексинаки

Опубликована: 19 Декабря 2016 г. 12:58

Представительница Пуэрто-Рико Стефани Дель Валле стала победительнице конкурса «Мисс Мира-2016», сообщает Лента.ru

Финал состоялся в американском штате Мэриленд. Корону 19-летняя девушка получила из рук победительницы прошлого года испанки Мирейи Лалагуны, пишет информагентство Сусанин.

Второе место и титул первой вице-мисс получила представительница Доминиканской Республики Яритза Мигелина Рейес Рамирес. «Бронза» конкурса досталась представительнице Индонезии Наташе Маннуэле. В первую пятерку также вошли представительницы Кении и Филиппин Эвелин Нджамби Тангу и Катриона Грэй.

18-летняя уроженка Тюмени Яна Добровольская не смогла пройти в топ-20 и финале участия не принимала.
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