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Воткинского начальника дорожного ремонта задержали
Опубликована: 19 Декабря 2016 г. 16:11 Начальника Воткинского дорожного управления заподозрили в присвоении 300 тыс рублей, сообщает информагентство Сусанин
В Следственном управлении СКР по Удмуртской Республике, в пятницу, 16 декабря, сообщили, что руководителя одного из филиалов «Удмуртавтодора» поместили под домашний арест.
Следователи считают, что уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 160 УК РФ («Присвоение, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в
Еще в ноябре обыски прошли в кабинете начальника «Удмуртавтодора» Александра Корепанова и на нескольких дорожных предприятиях республики.
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