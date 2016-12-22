Воткинского начальника дорожного ремонта задержали

Опубликована: 19 Декабря 2016 г. 16:11

Начальника Воткинского дорожного управления заподозрили в присвоении 300 тыс рублей, сообщает информагентство Сусанин

В Следственном управлении СКР по Удмуртской Республике, в пятницу, 16 декабря, сообщили, что руководителя одного из филиалов «Удмуртавтодора» поместили под домашний арест.

Следователи считают, что уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 160 УК РФ («Присвоение, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в

Еще в ноябре обыски прошли в кабинете начальника «Удмуртавтодора» Александра Корепанова и на нескольких дорожных предприятиях республики.



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