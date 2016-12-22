Голый житель Ижевска пробежался по улицам города

Опубликована: 19 Декабря 2016 г. 15:45

Абсолютно голый ижевчанин пробежался по улицам города в 20-градусный мороз.

Видеозапись пробега появилась в ижевской группе «Вконтакте» ИГГС. В комментарии к видео написано, что случай бега ижевчанина без единого элемента одежды произошел на улице Пятнадцатой.

«Улица Пятнадцатая. Водители будьте осторожны, на дороге бегает отмороженный», - пишут пользователи, разместившие видео в сети интернет, сообщило информагентство «Сусанин».



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