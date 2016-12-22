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Голый житель Ижевска пробежался по улицам города
Опубликована: 19 Декабря 2016 г. 15:45 Абсолютно голый ижевчанин пробежался по улицам города в 20-градусный мороз.
Видеозапись пробега появилась в ижевской группе «Вконтакте» ИГГС. В комментарии к видео написано, что случай бега ижевчанина без единого элемента одежды произошел на улице Пятнадцатой.
«Улица Пятнадцатая. Водители будьте осторожны, на дороге бегает отмороженный», - пишут пользователи, разместившие видео в сети интернет, сообщило информагентство «Сусанин».
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