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В Ижевске Александра Соловьева поместили под домашний арест
Опубликована: 19 Декабря 2016 г. 16:55 Октябрьский районный суд Ижевска позволил заместителю министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Александру Соловьеву пребывать под домашним арестом, сообщили в пресс-службе суда ИА «Сусанин».
Судебное заседание состоялось 7 декабря.
Чиновника задержали в Ижевске14 октября 2016 года, сразу после мероприятия, посвященного Дню работника дорожного хозяйства. В отношении Соловьева возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК России («Превышение должностных полномочий»).
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