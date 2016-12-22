В Ижевске Александра Соловьева поместили под домашний арест

Опубликована: 19 Декабря 2016 г. 16:55

Октябрьский районный суд Ижевска позволил заместителю министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Александру Соловьеву пребывать под домашним арестом, сообщили в пресс-службе суда ИА «Сусанин».

Судебное заседание состоялось 7 декабря.

Чиновника задержали в Ижевске14 октября 2016 года, сразу после мероприятия, посвященного Дню работника дорожного хозяйства. В отношении Соловьева возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК России («Превышение должностных полномочий»).
Загрузка...
Теги
животные МЧС физкультура семья вода ветеран биатлон Госсовет УР СКП праздник Воткинск выставка полиция хоккей пенсия сельское хозяйство Малая Пурга рейтинг туризм банк ДТП школа видео траур финансы алкоголь Завьялово Александр Волков самолет религия наркотики конкурс ремонт занятость транспорт выборы кино промышленность творчество инвалид Интернет зоопарк музыка депутат звезда строительство дети молодежь свадьба бизнес США дороги природа Дмитрий Медведев Балезино армия лес здоровье Украина СМИ пожар ЖКХ медицина Сарапул Голливуд правительство ГЖД Игра Глазов мода оружие штраф преступление Новый год/Рождество Ува Можга Москва убийство суд Россия погода образование торговля терроризм прокуратура долг Владимир Путин телевидение технологии футбол ГИБДД ИжГТУ МВД Ижевск бюджет недвижимость безопасность фестиваль Ижавто Удмуртия
Все теги
Яндекс.Погода