Уже 53 человека скончались от отравления метанолом в Иркутске

Опубликована: 20 Декабря 2016 г. 08:24

Четыре человека скончались за ночь в областных больницах от отравления метанолом после употребления лосьона "Боярышник", сообщили в Министерстве здравоохранения Иркутской области.

Всего погибло 53 человека.

«На данный момент число скончавшихся в больницах составило 25 человек. На госпитализации находятся 26 человек, один из отравившихся от госпитализации отказался», - отметили «ТАСС» в пресс-службе ведомства.

В Иркутске ввели режим чрезвычайной ситуации. Местные сласти готовятся запретить продажу всех непищевых спиртосодержащих жидкостей.

Отравление «Боярышником» и водкой в Иркутске уже стало крупнейшим по количеству жертв в современной истории России.

Всего пострадали в настоящее время (11:00 местного времени) 78 жителей Иркутска, 53 из них скончались, сообщает «Иркутск онлайн».

Бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко полагает, что концентрат для ванн «Боярышник» специально делали для употребления внутрь и продавали социально незащищенным людям. Вот что он завил: «Я не исключаю, что это спланированная акция алкогольной мафии. Под мафией я понимаю всех тех, кто занимается производством подобного рода изделий, в том числе легальной водки. Метиловый спирт там оказался не случайно, а чтобы вызвать такую реакцию и сказать: «Давайте снижать цены на алкоголь».



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