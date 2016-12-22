Из-за пьяного водителя в Ижевске столкнулись 6 автомобилей

Опубликована: 20 Декабря 2016 г. 08:56

Шесть автомобилей столкнулись на улице Новоажимова в Ижевске из-за пьяного водителя, который не правился с управлением "Опелем", сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

«Опель», двигаясь по улице Новоажимова со стороны Клубной столкнулся с «ВАЗ-2114», «ВАЗ-2107», «Митсубиси», «Фольксвагеном» и «ВАЗ-2115».

Полиция устанавливает наличие в действиях признаков преступления статьи 264.1 УК России («Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»).

http://susanin.udm.ru/news/2016/12/19/465460#hcq=Xa8sT5q



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