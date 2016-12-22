Из-за пьяного водителя в Ижевске столкнулись 6 автомобилей

Опубликована: 20 Декабря 2016 г. 08:56





Шесть автомобилей столкнулись на улице Новоажимова в Ижевске из-за пьяного водителя, который не правился с управлением "Опелем", сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.«Опель», двигаясь по улице Новоажимова со стороны Клубной столкнулся с «ВАЗ-2114», «ВАЗ-2107», «Митсубиси», «Фольксвагеном» и «ВАЗ-2115».Полиция устанавливает наличие в действиях признаков преступления статьи 264.1 УК России («Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»).