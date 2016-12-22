Предприятие из Глазова начало выпуск комплектующих для Lada Vesta

Опубликована: 20 Декабря 2016 г. 09:20





Предприятие ООО «Глазов. Электрон» начало выпускать жгуты аккумуляторно-стартерной группы для LADA Vesta.

Глазовское предприятие будет выпускать, в частности жгут проводов массы обогрева заднего стекла, аккумуляторной батареи, проводов массы двигателя и других.

ИА «Удмуртия» сообщило, в сентябре 2016 года ООО «Глазов. Электрон» удалось номинироваться в пул поставщиков комплектующих для LADA Vesta. Это позволит предприятию увеличить выпуск автожгутов в 2017 году до 83 млн рублей, что вдвое выше, чем в уходящем году.



