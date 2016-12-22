Ижевск передал в концессию свои теплосети ООО "Удмуртские коммунальные системы"

Опубликована: 20 Декабря 2016 г. 09:48

Власти Ижевска подписали концессионное соглашение с ООО «Удмуртские коммунальные системы» на 15 лет, до 2032 года, рассказал глава Удмуртии Александр Соловьев.

Он также отметил, что для того, чтобы «навести порядок» на теплосетях столицы республики городу необходимы 4 млрд рублей, сообщает Информагентство «Сусанин». Александр Соловьёв, Глава Удмуртии: «500 миллионов, которые концессионер вложил в этом году, они уже дают о себе знать, и, если мы пойдём этим путём и концессия будет работать, на будущий год снова пятьсот миллионов, и нам надо 4 миллиарда рублей, для того, чтобы навести порядок в Ижевске».

Власти города сохранили для себя возможность одностороннего расторжения соглашения — если действия концессионера будут представлять угрозу для жизни и здоровья горожан, сообщает сайт телеканала «Моя Удмуртия».




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