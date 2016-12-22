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В Ижевске отменили занятия для учеников младших классов
Опубликована: 20 Декабря 2016 г. 11:07 Сегодня в Ижевске отменили занятия в начальной школе. Об этом на своей странице в Фейсбук написала начальник управления образования администрации Ижевска Светлана Петрова.
«Внимание! В связи с низкой температурой, в соответствии с методическими рекомендациями по соблюдению температурного режима при организации образовательного процесса, направленных министерством образования и науки Удмуртии, сегодня, 20 декабря приостанавливается образовательная деятельность для начальных классов городских школ», - пишет Петрова.
Как сообщала ранее пресс-служба администрации города, для учеников ижевских школ, все-таки пришедших на учебу в морозы, будут проводится занятия. Образовательная деятельность для начальных классов городских школ приостанавливается при температуре воздуха от - 27 °С и ниже, для учащихся 5-11 классов городских школ - при температуре воздуха ниже 30 градусов по Цельсию.
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