В Ижевске уничтожили более тонны яблок и томатов

Опубликована: 20 Декабря 2016 г. 11:52

фото: rshn43.ru
Две партии яблок из Польши в количестве 803 кг (67,7 кг и 735,3 кг) были уничтожены в Ижевске и вывезены на полигон ТБО. Также в связи с невозможностью установления собственника груза накануне под прессом были раздавлены турецкие томаты в количестве 249,4 кг.

Вся продукция была обнаружена в ходе контрольного мероприятия с участием специалистов Управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике в Ижевске на улице Пойма, 23 и уничтожена как запрещенная к ввозу на территорию Российской Федерации.
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