В Ижевске уничтожили более тонны яблок и томатов

Опубликована: 20 Декабря 2016 г. 11:52



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Вся продукция была обнаружена в ходе контрольного мероприятия с участием специалистов Управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике в Ижевске на улице Пойма, 23 и уничтожена как запрещенная к ввозу на территорию Российской Федерации.