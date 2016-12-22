Председатель Госсовета Удмуртии Владимир Невоструев не планирует заводить страничку в соцсетях

Опубликована: 20 Декабря 2016 г. 13:04

Фото с сайта партии "Единая Россия"
Руководитель Госсовета Удмуртии Владимир Невоструев пока не планирует заводить свои аккаунты в популярных социальных сетях Фейсбук и Вконтакте, сообщает информагентство Сусанин со ссылкой на слова главы регионального парламента.

Во вторник, 20 декабря Невоструев о своем присутствии в социальных сетях дословно сказал следующее: «Пока еще не созрел до этого.»

Между тем, опыт работы с соцсетями у высших чиновников Удмуртии уже есть. В июне 2016 года глава республики Александр Соловьев зарегистрировался Вконтакте. «Здравствуйте, я вконтакте», - поприветствовал Соловьев своих подписчиков. За сутки на его страницу подписались около 700 человек.

Корреспондент ИА Сусанин выяснил у пресс-секретаря руководителя региона Елены Капитоненко, что эксперимент с социальными сетями предложили провести журналисты Станислав Федотов и Юлия Каменская, которые ведут страницу «Удмуртская Республика» в соцсетях. «Понимая, как сегодня популярны и востребованы социальные сети, Александр Васильевич намерен использовать свой аккаунт во Вконтакте как дополнительный канал общения с жителями республики», - рассказала Капитоненко.



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