Опубликована: 20 Декабря 2016 г. 13:38





«Ростелеком» завершил исполнение энергосервисных контрактов в Можге и Уве

В рамках исполнения энергосервисных контрактов «Ростелеком» обеспечил замену светильников наружного освещения и установку автоматизированной системы управления и контроля потребления энергоресурсов в г. Можга и п. Ува (Удмуртская Республика). Энергосервисный контракт представляет собой сравнительно новую форму привлечения инвестиций в городскую и сельскую инфраструктуру. Такой контракт предоставляет муниципальным образованиям возможность экономить значительную часть бюджетных расходов за счет повышения энергоэффективности и внедрения технологий, обеспечивающих энергосбережение. Инвестор проводит работы на собственные средства. Энергосервисные контракты «Ростелекома» с муниципальным бюджетным учреждением «Управление заказчика» города Можги» и администрацией муниципального образования «Увинское» были заключены в 2016 году. Объёмы проектов – 2779 ламп наружного освещения в г. Можга и 1439 ламп - в п. Ува. Работы по замене осветительного оборудования были начаты в августе 2016 года и завершились в декабре 2016 года. Общая стоимость проектов составляет более 40 млн. руб. Замена осветительного оборудования позволит муниципальным образованиям экономить на электроэнергии более 8 млн. руб. ежегодно.

Связь центрального сервера с системой управления осуществляется по мобильной связи, предоставляемой компанией «Ростелеком». Каждый из щитов системы управления оснащён сим-картой и подключен к центру управления без использования кабелей.

Директор филиала «Ростелеком» в Удмуртской Республике Андрей Шперлинг отмечает: «Для муниципалитетов основным преимуществом является возможность получить уникальные энергосберегающие технологии и, как следствие, экономию бюджета. Причём экономия происходит не только от сокращения потребления электроэнергии, но и благодаря снижению затрат на обслуживание наружного освещения. «Ростелеком» устанавливает современные светодиодные лампы со сроком гарантии 6 лет, что исключат необходимость выделения дополнительных средств на замену ламп в течение гарантийного срока. Также оптимизация эксплуатации наружного освещения достигается за счёт использования автоматизированной системы управления и контроля потребления электроэнергии. Данная система позволяет контролировать время включения и отключения освещения, отслеживать незаконные подключения, даёт возможность централизованно отключать определённые участки при необходимости их обслуживания. Но, всё же, самое главное то, что на улицах стало светлей и безопасней. Уверен, жители г. Можга и п. Ува позитивно оценят изменения в городской инфраструктуре».



