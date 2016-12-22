В администрации главы и правительства Удмуртской Республики проведена выемка документов

Опубликована: 20 Декабря 2016 г. 14:45

Следователи провели оперативные мероприятия в администрации главы и правительства Удмуртской Республики, сообщает информационное агентство «Сусанин» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Во вторник, 20 декабря, провели выемку документов в государственно-правовом управлении.

Но источник агентства утверждает, что визит следователей в государственно-правовое управление администрации главы и правительства Удмуртии связан с работой руководителя отдела судебной практики К. «Визит правоохранителей связан с работой одного из сотрудников управления и не касается деятельности администрации главы и правительства Удмуртии», - пояснил собеседник агентства, не назвав фамилии или должности госслужащего. 

По сообщению из разных источников, мероприятия могут быть связаны с документами по Камскому мосту или по делу о растлении малолетних, как считает источник «Дня.ORG». Изъяв документы, следователи задержали чиновника.

Вместе с тем, в следственном управлении Следственного комитета России по Удмуртской Республике информагентству «Сусанин» не подтвердили, но и не опровергли проведение оперативных мероприятий.
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