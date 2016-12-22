Битва за половые органы скульптуры лося в Ижевске продолжилась в социальных сетях

Опубликована: 20 Декабря 2016 г. 14:10

Инициатива по возвращению знаменитому лосю, стоящему на якшур-бодьинской трассе, его мужского достоинства вызвала неоднозначную реакцию в Удмуртии.

Так, возникло предложение оснастить скульптуру не первичными половыми признаками самца, а выменем. Хотя рога на голове лесного исполина ясно указывают на то, лось должен быть лосем, а не лосихой, которые не имеют таких заметных рогов.

В социальных сетях даже развернулась дискуссия между поборниками европейских ценностей и знатоков анатомии лосей. Талерантные ижевчане, проживающие ныне в Европе, даже обвинили авторов идеи в сексизме и требуют приделать ему вымя вместо половых органов, намекая, что лось может быть лосихой, хотя задумка автора монумента совершенно прозрачна - в природе рога бывают только у самцов лося. 

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Как оказалось, ижевская художница Мария Соловатова по предложению владельца близлежащего кафе "У лося" начала работать над восстановлением изначального вида скульптуры и, в том числе, первичных половых признаков. Она сообщила журналисту "Аргументов в Ижевске", что, как только сойдет снег, ориентировочно в апреле, лося постараются очистить от следов вандализма и всей краски, что на него была нанесена за время его дежурства на трассе: "Мы насчитали семь слоев краски. Ее надо снять и по новой покрасить, на нем есть следы от пуль, по нему стреляли, видимо в 90-х, когда там были бандитские разборки."

Мария Соловатова также сообщила, что проект первичных половых признаков лося в пластилине уже готов. Работать над ними она начала еще минувшим летом и теперь стоит задача приспособить органы, отлитые из сплава цветных металлов к 1 мая 2017 года.




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